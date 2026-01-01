- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
198
利益トレード:
86 (43.43%)
損失トレード:
112 (56.57%)
ベストトレード:
240.85 USD
最悪のトレード:
-102.55 USD
総利益:
4 768.16 USD (236 914 pips)
総損失:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
最大連続の勝ち:
8 (159.86 USD)
最大連続利益:
567.25 USD (7)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
143 (72.22%)
短いトレード:
55 (27.78%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-2.28 USD
平均利益:
55.44 USD
平均損失:
-46.61 USD
最大連続の負け:
12 (-789.64 USD)
最大連続損失:
-789.64 USD (12)
月間成長:
-25.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
462.92 USD
最大の:
1 389.38 USD (35.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.27% (1 378.35 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-432
|EURJPY
|-3
|AUDJPY
|-1
|CADJPY
|-27
|NZDJPY
|24
|USDJPY
|-13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.5K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +240.85 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +159.86 USD
最大連続損失: -789.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
