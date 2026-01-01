シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ariandi24
Ariandi Fauzi

Ariandi24

Ariandi Fauzi
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -18%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
198
利益トレード:
86 (43.43%)
損失トレード:
112 (56.57%)
ベストトレード:
240.85 USD
最悪のトレード:
-102.55 USD
総利益:
4 768.16 USD (236 914 pips)
総損失:
-5 220.05 USD (245 449 pips)
最大連続の勝ち:
8 (159.86 USD)
最大連続利益:
567.25 USD (7)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
143 (72.22%)
短いトレード:
55 (27.78%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-2.28 USD
平均利益:
55.44 USD
平均損失:
-46.61 USD
最大連続の負け:
12 (-789.64 USD)
最大連続損失:
-789.64 USD (12)
月間成長:
-25.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
462.92 USD
最大の:
1 389.38 USD (35.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.27% (1 378.35 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 187
EURJPY 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -432
EURJPY -3
AUDJPY -1
CADJPY -27
NZDJPY 24
USDJPY -13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.5K
EURJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +240.85 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +159.86 USD
最大連続損失: -789.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
267 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
copy trade real
レビューなし
2026.01.01 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録