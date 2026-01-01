- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.23 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.58 USD (356 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.58 USD (2)
Sharpe oranı:
3.96
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.23 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
İnceleme yok