Dany Wardiyanto

Turtle One XM CT

Dany Wardiyanto
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.23 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.58 USD (356 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.58 USD (2)
Sharpe oranı:
3.96
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.23 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar.

Turtle One

- Turtle One is available on XM Copy Trading

- This is stand alone setup, not copy from exness

- Profit & loss will be different with Exness signal

- Account Ultra Low Standart


İnceleme yok
2026.01.01 02:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 02:23
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.01 02:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 02:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
