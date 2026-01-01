- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
3.55 USD
최악의 거래:
-10.21 USD
총 수익:
17.99 USD (1 794 pips)
총 손실:
-10.21 USD (1 021 pips)
연속 최대 이익:
8 (15.74 USD)
연속 최대 이익:
15.74 USD (8)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
3.58%
최대 입금량:
7.55%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
8 (80.00%)
숏(주식차입매도):
2 (20.00%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
0.78 USD
평균 이익:
2.00 USD
평균 손실:
-10.21 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.21 USD)
연속 최대 손실:
-10.21 USD (1)
월별 성장률:
5.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.21 USD (6.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.18% (10.21 USD)
자본금별:
4.44% (7.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|GBPUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|7
|GBPUSD#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|678
|GBPUSD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.55 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +15.74 USD
연속 최대 손실: -10.21 USD
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
1
100%
10
90%
4%
1.76
0.78
USD
USD
6%
1:500