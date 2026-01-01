- 成長
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
3.55 USD
最悪のトレード:
-10.21 USD
総利益:
15.74 USD (1 569 pips)
総損失:
-10.21 USD (1 021 pips)
最大連続の勝ち:
8 (15.74 USD)
最大連続利益:
15.74 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
3.58%
最大入金額:
7.55%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
1.97 USD
平均損失:
-10.21 USD
最大連続の負け:
1 (-10.21 USD)
最大連続損失:
-10.21 USD (1)
月間成長:
3.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.21 USD (6.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.18% (10.21 USD)
エクイティによる:
4.44% (7.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|7
|GBPUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|5
|GBPUSD#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|453
|GBPUSD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.55 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +15.74 USD
最大連続損失: -10.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
