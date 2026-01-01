- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
8 (88.88%)
Verlusttrades:
1 (11.11%)
Bester Trade:
3.55 USD
Schlechtester Trade:
-10.21 USD
Bruttoprofit:
15.74 USD (1 569 pips)
Bruttoverlust:
-10.21 USD (1 021 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (15.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.74 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
3.58%
Max deposit load:
7.55%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
0.54
Long-Positionen:
7 (77.78%)
Short-Positionen:
2 (22.22%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-10.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.21 USD (6.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.18% (10.21 USD)
Kapital:
4.44% (7.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|7
|GBPUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|5
|GBPUSD#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|453
|GBPUSD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.55 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
1
100%
9
88%
4%
1.54
0.61
USD
USD
6%
1:500