- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
3.55 USD
最差交易:
-10.21 USD
毛利:
15.74 USD (1 569 pips)
毛利亏损:
-10.21 USD (1 021 pips)
最大连续赢利:
8 (15.74 USD)
最大连续盈利:
15.74 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
3.58%
最大入金加载:
7.55%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
0.54
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-10.21 USD
最大连续失误:
1 (-10.21 USD)
最大连续亏损:
-10.21 USD (1)
每月增长:
3.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.21 USD (6.18%)
相对跌幅:
结余:
6.18% (10.21 USD)
净值:
4.44% (7.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|7
|GBPUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|5
|GBPUSD#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|453
|GBPUSD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.55 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.74 USD
最大连续亏损: -10.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
1
100%
9
88%
4%
1.54
0.61
USD
USD
6%
1:500