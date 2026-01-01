- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
3.55 USD
Pior negociação:
-10.21 USD
Lucro bruto:
15.74 USD (1 569 pips)
Perda bruta:
-10.21 USD (1 021 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (15.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.74 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
3.58%
Depósito máximo carregado:
7.55%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
1.97 USD
Perda média:
-10.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.21 USD (1)
Crescimento mensal:
3.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.21 USD (6.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (10.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.44% (7.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|7
|GBPUSD#
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|5
|GBPUSD#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|453
|GBPUSD#
|95
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.55 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +15.74 USD
Máxima perda consecutiva: -10.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
