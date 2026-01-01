- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.23 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.58 USD (356 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (3.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.58 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
3.96
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|4
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|356
|
|
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.23 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.58 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Turtle One
- Turtle One is available on XM copy trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
Нет отзывов