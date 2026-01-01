СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Turtle One XM CT
Dany Wardiyanto

Turtle One XM CT

Dany Wardiyanto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.23 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.58 USD (356 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (3.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.58 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
3.96
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.79 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.23 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.58 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Turtle One

- Turtle One is available on XM copy trading

- This is stand alone setup, not copy from exness

- Profit & loss will be different with Exness signal


Нет отзывов
2026.01.01 02:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 02:23
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.01 02:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 02:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика