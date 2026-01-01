SegnaliSezioni
Dany Wardiyanto

Turtle One XM CT

Dany Wardiyanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.23 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.58 USD (356 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (3.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.58 USD (2)
Indice di Sharpe:
3.96
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Turtle One

- Turtle One is available on XM Copy Trading

- This is stand alone setup, not copy from exness

- Profit & loss will be different with Exness signal

- Account Ultra Low Standart


2026.01.01 02:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 02:23
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.01 02:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 02:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
