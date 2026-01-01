- Incremento
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
11 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
2 (15.38%)
Mejor transacción:
3.55 USD
Peor transacción:
-11.07 USD
Beneficio Bruto:
22.33 USD (2 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.28 USD (2 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (15.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.74 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.58%
Carga máxima del depósito:
7.55%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
8 (61.54%)
Transacciones Cortas:
5 (38.46%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
2.03 USD
Pérdidas medias:
-10.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-11.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.07 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.29 USD
Máxima:
19.03 USD (11.52%)
Reducción relativa:
De balance:
11.52% (19.03 USD)
De fondos:
6.17% (9.71 USD)
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.55 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +15.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Turtle One
- Turtle One is available on XM Copy Trading
- This is stand alone setup, not copy from exness
- Profit & loss will be different with Exness signal
- Account Ultra Low Standart
