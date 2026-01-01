- Crescimento
Negociações:
1 424
Negociações com lucro:
1 153 (80.96%)
Negociações com perda:
271 (19.03%)
Melhor negociação:
273.99 USD
Pior negociação:
-181.93 USD
Lucro bruto:
3 340.22 USD (52 990 pips)
Perda bruta:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (55.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.04 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.38%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
626 (43.96%)
Negociações curtas:
798 (56.04%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-10.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-139.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.08 USD (5)
Crescimento mensal:
20.48%
Previsão anual:
248.53%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.70 USD
Máximo:
784.73 USD (59.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.42% (791.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.24% (44.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|299
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|406
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|6K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +273.99 USD
Pior negociação: -182 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +55.20 USD
Máxima perda consecutiva: -139.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
Coinexx-Live
|3.00 × 1
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
