A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7 0.00 × 4 LiteFinance-MT5-Live 0.55 × 106 FusionMarkets-Live 0.63 × 1263 ICMarketsSC-MT5-4 0.71 × 7 RocoBroker-Ltd 2.10 × 93 OctaFX-Real2 3.00 × 4 Coinexx-Live 3.00 × 1 RoboForex-Pro 6.00 × 1 Exness-MT5Real10 6.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 7.00 × 2 XMGlobal-MT5 4 7.17 × 47 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou