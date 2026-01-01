SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 424
Negociações com lucro:
1 153 (80.96%)
Negociações com perda:
271 (19.03%)
Melhor negociação:
273.99 USD
Pior negociação:
-181.93 USD
Lucro bruto:
3 340.22 USD (52 990 pips)
Perda bruta:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (55.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
286.04 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.38%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
626 (43.96%)
Negociações curtas:
798 (56.04%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-10.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-139.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-652.08 USD (5)
Crescimento mensal:
20.48%
Previsão anual:
248.53%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.70 USD
Máximo:
784.73 USD (59.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.42% (791.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.24% (44.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 299
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 406
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 6K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +273.99 USD
Pior negociação: -182 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +55.20 USD
Máxima perda consecutiva: -139.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
6 Pairs
Sem comentários
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Noura1M
50 USD por mês
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 424
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.