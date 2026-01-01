SignauxSections
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 423
Bénéfice trades:
1 152 (80.95%)
Perte trades:
271 (19.04%)
Meilleure transaction:
273.99 USD
Pire transaction:
-181.93 USD
Bénéfice brut:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Perte brute:
-2 969.16 USD (36 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (55.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
286.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.27%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
626 (43.99%)
Courts trades:
797 (56.01%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
2.90 USD
Perte moyenne:
-10.96 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-139.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-652.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
20.36%
Prévision annuelle:
247.09%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.70 USD
Maximal:
784.73 USD (59.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.42% (791.38 USD)
Par fonds propres:
1.68% (23.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 298
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 404
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.9K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +273.99 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +55.20 USD
Perte consécutive maximale: -139.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
Aucun avis
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Noura1M
50 USD par mois
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 423
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
Copier

