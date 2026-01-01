Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7 0.00 × 4 LiteFinance-MT5-Live 0.55 × 106 FusionMarkets-Live 0.63 × 1263 ICMarketsSC-MT5-4 0.71 × 7 RocoBroker-Ltd 2.10 × 93 OctaFX-Real2 3.00 × 4 Coinexx-Live 3.00 × 1 RoboForex-Pro 6.00 × 1 Exness-MT5Real10 6.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 7.00 × 2 XMGlobal-MT5 4 7.17 × 47 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou