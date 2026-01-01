シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 424
利益トレード:
1 153 (80.96%)
損失トレード:
271 (19.03%)
ベストトレード:
273.99 USD
最悪のトレード:
-181.93 USD
総利益:
3 340.22 USD (52 990 pips)
総損失:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
最大連続の勝ち:
49 (55.20 USD)
最大連続利益:
286.04 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.38%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
626 (43.96%)
短いトレード:
798 (56.04%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-10.96 USD
最大連続の負け:
7 (-139.76 USD)
最大連続損失:
-652.08 USD (5)
月間成長:
20.48%
年間予想:
248.53%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.70 USD
最大の:
784.73 USD (59.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.42% (791.38 USD)
エクイティによる:
3.24% (44.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 299
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 406
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 6K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +273.99 USD
最悪のトレード: -182 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +55.20 USD
最大連続損失: -139.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
6 Pairs
レビューなし
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Noura1M
50 USD/月
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 424
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください