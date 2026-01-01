- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 424
利益トレード:
1 153 (80.96%)
損失トレード:
271 (19.03%)
ベストトレード:
273.99 USD
最悪のトレード:
-181.93 USD
総利益:
3 340.22 USD (52 990 pips)
総損失:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
最大連続の勝ち:
49 (55.20 USD)
最大連続利益:
286.04 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.38%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
626 (43.96%)
短いトレード:
798 (56.04%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-10.96 USD
最大連続の負け:
7 (-139.76 USD)
最大連続損失:
-652.08 USD (5)
月間成長:
20.48%
年間予想:
248.53%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.70 USD
最大の:
784.73 USD (59.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.42% (791.38 USD)
エクイティによる:
3.24% (44.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|299
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|406
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|6K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +273.99 USD
最悪のトレード: -182 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +55.20 USD
最大連続損失: -139.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
78%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
89%
1 424
80%
100%
1.12
0.26
USD
USD
43%
1:500