시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 89%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 485
이익 거래:
1 201 (80.87%)
손실 거래:
284 (19.12%)
최고의 거래:
273.99 USD
최악의 거래:
-181.93 USD
총 수익:
3 463.25 USD (54 870 pips)
총 손실:
-3 011.12 USD (37 183 pips)
연속 최대 이익:
49 (55.20 USD)
연속 최대 이익:
286.04 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
70.95%
최대 입금량:
11.64%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
648 (43.64%)
숏(주식차입매도):
837 (56.36%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.88 USD
평균 손실:
-10.60 USD
연속 최대 손실:
7 (-139.76 USD)
연속 최대 손실:
-652.08 USD (5)
월별 성장률:
21.90%
연간 예측:
265.71%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.70 USD
최대한의:
784.73 USD (59.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.42% (791.38 USD)
자본금별:
4.07% (58.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 304
USDCHF 279
USDCAD 260
EURCAD 234
AUDCAD 122
EURCHF 107
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 412
USDCHF 468
USDCAD 346
EURCAD -66
AUDCAD 173
EURCHF -498
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 6.2K
USDCHF 6.8K
USDCAD 7.4K
EURCAD 1.6K
AUDCAD 2.9K
EURCHF -1.9K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +273.99 USD
최악의 거래: -182 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +55.20 USD
연속 최대 손실: -139.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
6 Pairs
리뷰 없음
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Noura1M
월별 50 USD
89%
0
0
USD
1.5K
USD
29
90%
1 485
80%
71%
1.15
0.30
USD
43%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.