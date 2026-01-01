- 자본
- 축소
트레이드:
1 485
이익 거래:
1 201 (80.87%)
손실 거래:
284 (19.12%)
최고의 거래:
273.99 USD
최악의 거래:
-181.93 USD
총 수익:
3 463.25 USD (54 870 pips)
총 손실:
-3 011.12 USD (37 183 pips)
연속 최대 이익:
49 (55.20 USD)
연속 최대 이익:
286.04 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
70.95%
최대 입금량:
11.64%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
648 (43.64%)
숏(주식차입매도):
837 (56.36%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
2.88 USD
평균 손실:
-10.60 USD
연속 최대 손실:
7 (-139.76 USD)
연속 최대 손실:
-652.08 USD (5)
월별 성장률:
21.90%
연간 예측:
265.71%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.70 USD
최대한의:
784.73 USD (59.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.42% (791.38 USD)
자본금별:
4.07% (58.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|304
|USDCHF
|279
|USDCAD
|260
|EURCAD
|234
|AUDCAD
|122
|EURCHF
|107
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|412
|USDCHF
|468
|USDCAD
|346
|EURCAD
|-66
|AUDCAD
|173
|EURCHF
|-498
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.2K
|USDCHF
|6.8K
|USDCAD
|7.4K
|EURCAD
|1.6K
|AUDCAD
|2.9K
|EURCHF
|-1.9K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +273.99 USD
최악의 거래: -182 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +55.20 USD
연속 최대 손실: -139.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
89%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
29
90%
1 485
80%
71%
1.15
0.30
USD
USD
43%
1:500