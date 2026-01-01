- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 423
盈利交易:
1 152 (80.95%)
亏损交易:
271 (19.04%)
最好交易:
273.99 USD
最差交易:
-181.93 USD
毛利:
3 338.72 USD (52 941 pips)
毛利亏损:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
最大连续赢利:
49 (55.20 USD)
最大连续盈利:
286.04 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.38%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.47
长期交易:
626 (43.99%)
短期交易:
797 (56.01%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-10.96 USD
最大连续失误:
7 (-139.76 USD)
最大连续亏损:
-652.08 USD (5)
每月增长:
20.36%
年度预测:
247.09%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
20.70 USD
最大值:
784.73 USD (59.65%)
相对跌幅:
结余:
43.42% (791.38 USD)
净值:
3.24% (44.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|298
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|404
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +273.99 USD
最差交易: -182 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +55.20 USD
最大连续亏损: -139.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
78%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
89%
1 423
80%
100%
1.12
0.26
USD
USD
43%
1:500