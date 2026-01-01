信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 423
盈利交易:
1 152 (80.95%)
亏损交易:
271 (19.04%)
最好交易:
273.99 USD
最差交易:
-181.93 USD
毛利:
3 338.72 USD (52 941 pips)
毛利亏损:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
最大连续赢利:
49 (55.20 USD)
最大连续盈利:
286.04 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.38%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.47
长期交易:
626 (43.99%)
短期交易:
797 (56.01%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-10.96 USD
最大连续失误:
7 (-139.76 USD)
最大连续亏损:
-652.08 USD (5)
每月增长:
20.36%
年度预测:
247.09%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
20.70 USD
最大值:
784.73 USD (59.65%)
相对跌幅:
结余:
43.42% (791.38 USD)
净值:
3.24% (44.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 298
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 404
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.9K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +273.99 USD
最差交易: -182 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +55.20 USD
最大连续亏损: -139.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
没有评论
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
