- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 424
Gewinntrades:
1 153 (80.96%)
Verlusttrades:
271 (19.03%)
Bester Trade:
273.99 USD
Schlechtester Trade:
-181.93 USD
Bruttoprofit:
3 340.22 USD (52 990 pips)
Bruttoverlust:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (55.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
286.04 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.38%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
626 (43.96%)
Short-Positionen:
798 (56.04%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-139.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-652.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
20.48%
Jahresprognose:
248.53%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.70 USD
Maximaler:
784.73 USD (59.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.42% (791.38 USD)
Kapital:
3.24% (44.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|299
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|406
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +273.99 USD
Schlechtester Trade: -182 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -139.76 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
78%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
89%
1 424
80%
100%
1.12
0.26
USD
USD
43%
1:500