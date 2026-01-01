SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 424
Gewinntrades:
1 153 (80.96%)
Verlusttrades:
271 (19.03%)
Bester Trade:
273.99 USD
Schlechtester Trade:
-181.93 USD
Bruttoprofit:
3 340.22 USD (52 990 pips)
Bruttoverlust:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (55.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
286.04 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.38%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
626 (43.96%)
Short-Positionen:
798 (56.04%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-139.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-652.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
20.48%
Jahresprognose:
248.53%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.70 USD
Maximaler:
784.73 USD (59.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.42% (791.38 USD)
Kapital:
3.24% (44.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 299
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 406
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +273.99 USD
Schlechtester Trade: -182 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -139.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
Keine Bewertungen
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
