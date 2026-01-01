SeñalesSecciones
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 423
Transacciones Rentables:
1 152 (80.95%)
Transacciones Irrentables:
271 (19.04%)
Mejor transacción:
273.99 USD
Peor transacción:
-181.93 USD
Beneficio Bruto:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (55.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
286.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.38%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
626 (43.99%)
Transacciones Cortas:
797 (56.01%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
2.90 USD
Pérdidas medias:
-10.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-139.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
20.36%
Pronóstico anual:
247.09%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.70 USD
Máxima:
784.73 USD (59.65%)
Reducción relativa:
De balance:
43.42% (791.38 USD)
De fondos:
3.24% (44.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 298
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 404
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 5.9K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
No hay comentarios
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Noura1M
50 USD al mes
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 423
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
