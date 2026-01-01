- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 423
Transacciones Rentables:
1 152 (80.95%)
Transacciones Irrentables:
271 (19.04%)
Mejor transacción:
273.99 USD
Peor transacción:
-181.93 USD
Beneficio Bruto:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (55.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
286.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.38%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
626 (43.99%)
Transacciones Cortas:
797 (56.01%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
2.90 USD
Pérdidas medias:
-10.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-139.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-652.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
20.36%
Pronóstico anual:
247.09%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.70 USD
Máxima:
784.73 USD (59.65%)
Reducción relativa:
De balance:
43.42% (791.38 USD)
De fondos:
3.24% (44.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|298
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|404
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +273.99 USD
Peor transacción: -182 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +55.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
