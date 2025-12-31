- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
270
利益トレード:
216 (80.00%)
損失トレード:
54 (20.00%)
ベストトレード:
31.27 USD
最悪のトレード:
-49.15 USD
総利益:
1 159.86 USD (64 354 pips)
総損失:
-355.34 USD (22 898 pips)
最大連続の勝ち:
36 (172.23 USD)
最大連続利益:
172.23 USD (36)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
10.64
長いトレード:
136 (50.37%)
短いトレード:
134 (49.63%)
プロフィットファクター:
3.26
期待されたペイオフ:
2.98 USD
平均利益:
5.37 USD
平均損失:
-6.58 USD
最大連続の負け:
3 (-30.45 USD)
最大連続損失:
-75.64 USD (2)
月間成長:
15.14%
年間予想:
183.67%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.64 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.69% (75.64 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.27 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +172.23 USD
最大連続損失: -30.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
レビューなし