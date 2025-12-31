シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
レビュー0件
信頼性
80週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
270
利益トレード:
216 (80.00%)
損失トレード:
54 (20.00%)
ベストトレード:
31.27 USD
最悪のトレード:
-49.15 USD
総利益:
1 159.86 USD (64 354 pips)
総損失:
-355.34 USD (22 898 pips)
最大連続の勝ち:
36 (172.23 USD)
最大連続利益:
172.23 USD (36)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
10.64
長いトレード:
136 (50.37%)
短いトレード:
134 (49.63%)
プロフィットファクター:
3.26
期待されたペイオフ:
2.98 USD
平均利益:
5.37 USD
平均損失:
-6.58 USD
最大連続の負け:
3 (-30.45 USD)
最大連続損失:
-75.64 USD (2)
月間成長:
15.14%
年間予想:
183.67%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.64 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.69% (75.64 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.27 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +172.23 USD
最大連続損失: -30.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


レビューなし
