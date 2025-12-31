SignaleKategorien
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
80 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
216 (80.00%)
Verlusttrades:
54 (20.00%)
Bester Trade:
31.27 USD
Schlechtester Trade:
-49.15 USD
Bruttoprofit:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Bruttoverlust:
-355.34 USD (22 898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (172.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.23 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.64
Long-Positionen:
136 (50.37%)
Short-Positionen:
134 (49.63%)
Profit-Faktor:
3.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-30.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.14%
Jahresprognose:
183.67%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.64 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.69% (75.64 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.27 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


Keine Bewertungen
