Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
216 (80.00%)
Verlusttrades:
54 (20.00%)
Bester Trade:
31.27 USD
Schlechtester Trade:
-49.15 USD
Bruttoprofit:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Bruttoverlust:
-355.34 USD (22 898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (172.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.23 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
10.64
Long-Positionen:
136 (50.37%)
Short-Positionen:
134 (49.63%)
Profit-Faktor:
3.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-30.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.14%
Jahresprognose:
183.67%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.64 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.69% (75.64 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Bester Trade: +31.27 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
