Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
216 (80.00%)
Убыточных трейдов:
54 (20.00%)
Лучший трейд:
31.27 USD
Худший трейд:
-49.15 USD
Общая прибыль:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Общий убыток:
-355.34 USD (22 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (172.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.23 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.64
Длинных трейдов:
136 (50.37%)
Коротких трейдов:
134 (49.63%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-6.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.64 USD (2)
Прирост в месяц:
15.14%
Годовой прогноз:
183.67%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.64 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.69% (75.64 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
