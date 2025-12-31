СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
216 (80.00%)
Убыточных трейдов:
54 (20.00%)
Лучший трейд:
31.27 USD
Худший трейд:
-49.15 USD
Общая прибыль:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Общий убыток:
-355.34 USD (22 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (172.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.23 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
10.64
Длинных трейдов:
136 (50.37%)
Коротких трейдов:
134 (49.63%)
Профит фактор:
3.26
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-6.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.64 USD (2)
Прирост в месяц:
15.14%
Годовой прогноз:
183.67%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.64 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.69% (75.64 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.27 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +172.23 USD
Макс. убыток в серии: -30.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


Нет отзывов
