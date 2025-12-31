- 자본
트레이드:
270
이익 거래:
216 (80.00%)
손실 거래:
54 (20.00%)
최고의 거래:
31.27 USD
최악의 거래:
-49.15 USD
총 수익:
1 159.86 USD (64 354 pips)
총 손실:
-355.34 USD (22 898 pips)
연속 최대 이익:
36 (172.23 USD)
연속 최대 이익:
172.23 USD (36)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
26.63%
최대 입금량:
4.42%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
10.64
롱(주식매수):
136 (50.37%)
숏(주식차입매도):
134 (49.63%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
2.98 USD
평균 이익:
5.37 USD
평균 손실:
-6.58 USD
연속 최대 손실:
3 (-30.45 USD)
연속 최대 손실:
-75.64 USD (2)
월별 성장률:
15.14%
연간 예측:
183.67%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75.64 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.69% (75.64 USD)
자본금별:
11.21% (34.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
