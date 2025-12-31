SeñalesSecciones
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
Fiabilidad
80 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
270
Transacciones Rentables:
216 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
54 (20.00%)
Mejor transacción:
31.27 USD
Peor transacción:
-49.15 USD
Beneficio Bruto:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-355.34 USD (22 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (172.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.23 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.64
Transacciones Largas:
136 (50.37%)
Transacciones Cortas:
134 (49.63%)
Factor de Beneficio:
3.26
Beneficio Esperado:
2.98 USD
Beneficio medio:
5.37 USD
Pérdidas medias:
-6.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-30.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.14%
Pronóstico anual:
183.67%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.64 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
6.69% (75.64 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.27 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +172.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


