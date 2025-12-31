- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
270
Transacciones Rentables:
216 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
54 (20.00%)
Mejor transacción:
31.27 USD
Peor transacción:
-49.15 USD
Beneficio Bruto:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-355.34 USD (22 898 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (172.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
172.23 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
10.64
Transacciones Largas:
136 (50.37%)
Transacciones Cortas:
134 (49.63%)
Factor de Beneficio:
3.26
Beneficio Esperado:
2.98 USD
Beneficio medio:
5.37 USD
Pérdidas medias:
-6.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-30.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.14%
Pronóstico anual:
183.67%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.64 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
6.69% (75.64 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.27 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +172.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
No hay comentarios