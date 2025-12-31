- Crescimento
Negociações:
270
Negociações com lucro:
216 (80.00%)
Negociações com perda:
54 (20.00%)
Melhor negociação:
31.27 USD
Pior negociação:
-49.15 USD
Lucro bruto:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Perda bruta:
-355.34 USD (22 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (172.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.23 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.64
Negociações longas:
136 (50.37%)
Negociações curtas:
134 (49.63%)
Fator de lucro:
3.26
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
5.37 USD
Perda média:
-6.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-30.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.64 USD (2)
Crescimento mensal:
15.14%
Previsão anual:
183.67%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.64 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.69% (75.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
