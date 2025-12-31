SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 comentários
Confiabilidade
80 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
270
Negociações com lucro:
216 (80.00%)
Negociações com perda:
54 (20.00%)
Melhor negociação:
31.27 USD
Pior negociação:
-49.15 USD
Lucro bruto:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Perda bruta:
-355.34 USD (22 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (172.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
172.23 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
10.64
Negociações longas:
136 (50.37%)
Negociações curtas:
134 (49.63%)
Fator de lucro:
3.26
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
5.37 USD
Perda média:
-6.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-30.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.64 USD (2)
Crescimento mensal:
15.14%
Previsão anual:
183.67%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.64 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.69% (75.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.27 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +172.23 USD
Máxima perda consecutiva: -30.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar