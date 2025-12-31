- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
270
盈利交易:
216 (80.00%)
亏损交易:
54 (20.00%)
最好交易:
31.27 USD
最差交易:
-49.15 USD
毛利:
1 159.86 USD (64 354 pips)
毛利亏损:
-355.34 USD (22 898 pips)
最大连续赢利:
36 (172.23 USD)
最大连续盈利:
172.23 USD (36)
夏普比率:
0.39
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 天
采收率:
10.64
长期交易:
136 (50.37%)
短期交易:
134 (49.63%)
利润因子:
3.26
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
3 (-30.45 USD)
最大连续亏损:
-75.64 USD (2)
每月增长:
15.14%
年度预测:
183.67%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.64 USD (6.36%)
相对跌幅:
结余:
6.69% (75.64 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.27 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +172.23 USD
最大连续亏损: -30.45 USD
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
没有评论