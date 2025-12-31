信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0条评论
可靠性
80
0 / 0 USD
增长自 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
270
盈利交易:
216 (80.00%)
亏损交易:
54 (20.00%)
最好交易:
31.27 USD
最差交易:
-49.15 USD
毛利:
1 159.86 USD (64 354 pips)
毛利亏损:
-355.34 USD (22 898 pips)
最大连续赢利:
36 (172.23 USD)
最大连续盈利:
172.23 USD (36)
夏普比率:
0.39
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 天
采收率:
10.64
长期交易:
136 (50.37%)
短期交易:
134 (49.63%)
利润因子:
3.26
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-6.58 USD
最大连续失误:
3 (-30.45 USD)
最大连续亏损:
-75.64 USD (2)
每月增长:
15.14%
年度预测:
183.67%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.64 USD (6.36%)
相对跌幅:
结余:
6.69% (75.64 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


没有评论
