Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
52 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (31.58%)
En iyi işlem:
15 046.00 USD
En kötü işlem:
-3 760.47 USD
Brüt kâr:
108 411.51 USD (39 610 pips)
Brüt zarar:
-20 013.71 USD (16 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (11 131.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 583.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.42%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.75
Alış işlemleri:
23 (30.26%)
Satış işlemleri:
53 (69.74%)
Kâr faktörü:
5.42
Beklenen getiri:
1 163.13 USD
Ortalama kâr:
2 084.84 USD
Ortalama zarar:
-833.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 537.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 970.56 USD (2)
Aylık büyüme:
88.40%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 612.27 USD (3.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.70% (5 612.27 USD)
Varlığa göre:
3.83% (7 137.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 27
XAUUSD 12
GBPJPY 11
GBPUSD 7
EURJPY 5
USDCAD 4
USDJPY 4
USDCHF 2
EURUSD 2
NDX 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 82K
XAUUSD 6.7K
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -722
EURJPY 197
USDCAD -153
USDJPY 165
USDCHF 284
EURUSD 556
NDX 3.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 18K
XAUUSD 8.2K
GBPJPY -3.6K
GBPUSD -173
EURJPY 47
USDCAD 187
USDJPY 454
USDCHF 199
EURUSD 412
NDX 701
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 046.00 USD
En kötü işlem: -3 760 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11 131.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 537.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

