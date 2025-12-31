- Crescimento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
101 (72.14%)
Negociações com perda:
39 (27.86%)
Melhor negociação:
15 046.00 USD
Pior negociação:
-8 743.49 USD
Lucro bruto:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Perda bruta:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (47 652.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47 652.24 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
57.07%
Depósito máximo carregado:
149.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.63
Negociações longas:
29 (20.71%)
Negociações curtas:
111 (79.29%)
Fator de lucro:
4.64
Valor esperado:
1 077.79 USD
Lucro médio:
1 904.62 USD
Perda média:
-1 063.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4 654.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 310.46 USD (2)
Crescimento mensal:
146.66%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 310.46 USD (4.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.26% (10 310.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.59% (98 673.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15 046.00 USD
Pior negociação: -8 743 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47 652.24 USD
Máxima perda consecutiva: -4 654.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
