Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
140
Negociações com lucro:
101 (72.14%)
Negociações com perda:
39 (27.86%)
Melhor negociação:
15 046.00 USD
Pior negociação:
-8 743.49 USD
Lucro bruto:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Perda bruta:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (47 652.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47 652.24 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
57.07%
Depósito máximo carregado:
149.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.63
Negociações longas:
29 (20.71%)
Negociações curtas:
111 (79.29%)
Fator de lucro:
4.64
Valor esperado:
1 077.79 USD
Lucro médio:
1 904.62 USD
Perda média:
-1 063.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4 654.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 310.46 USD (2)
Crescimento mensal:
146.66%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10 310.46 USD (4.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.26% (10 310.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.59% (98 673.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15 046.00 USD
Pior negociação: -8 743 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47 652.24 USD
Máxima perda consecutiva: -4 654.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Sem comentários
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
