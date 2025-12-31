- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
101 (72.14%)
Убыточных трейдов:
39 (27.86%)
Лучший трейд:
15 046.00 USD
Худший трейд:
-8 743.49 USD
Общая прибыль:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Общий убыток:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (47 652.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
47 652.24 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
57.07%
Макс. загрузка депозита:
149.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.63
Длинных трейдов:
29 (20.71%)
Коротких трейдов:
111 (79.29%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
1 077.79 USD
Средняя прибыль:
1 904.62 USD
Средний убыток:
-1 063.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4 654.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 310.46 USD (2)
Прирост в месяц:
146.66%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 310.46 USD (4.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (10 310.46 USD)
По эквити:
41.59% (98 673.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15 046.00 USD
Худший трейд: -8 743 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +47 652.24 USD
Макс. убыток в серии: -4 654.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
151%
0
0
USD
USD
251K
USD
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
USD
42%
1:200