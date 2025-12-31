СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NQFARM
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
101 (72.14%)
Убыточных трейдов:
39 (27.86%)
Лучший трейд:
15 046.00 USD
Худший трейд:
-8 743.49 USD
Общая прибыль:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Общий убыток:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (47 652.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
47 652.24 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
57.07%
Макс. загрузка депозита:
149.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.63
Длинных трейдов:
29 (20.71%)
Коротких трейдов:
111 (79.29%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
1 077.79 USD
Средняя прибыль:
1 904.62 USD
Средний убыток:
-1 063.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-4 654.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 310.46 USD (2)
Прирост в месяц:
146.66%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10 310.46 USD (4.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.26% (10 310.46 USD)
По эквити:
41.59% (98 673.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15 046.00 USD
Худший трейд: -8 743 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +47 652.24 USD
Макс. убыток в серии: -4 654.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Нет отзывов
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
