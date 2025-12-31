- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
101 (72.14%)
亏损交易:
39 (27.86%)
最好交易:
15 046.00 USD
最差交易:
-8 743.49 USD
毛利:
192 366.30 USD (72 654 pips)
毛利亏损:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
最大连续赢利:
20 (47 652.24 USD)
最大连续盈利:
47 652.24 USD (20)
夏普比率:
0.41
交易活动:
57.07%
最大入金加载:
149.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.63
长期交易:
29 (20.71%)
短期交易:
111 (79.29%)
利润因子:
4.64
预期回报:
1 077.79 USD
平均利润:
1 904.62 USD
平均损失:
-1 063.48 USD
最大连续失误:
4 (-4 654.38 USD)
最大连续亏损:
-10 310.46 USD (2)
每月增长:
146.66%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 310.46 USD (4.26%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (10 310.46 USD)
净值:
41.59% (98 673.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15 046.00 USD
最差交易: -8 743 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +47 652.24 USD
最大连续亏损: -4 654.38 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
151%
0
0
USD
USD
251K
USD
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
USD
42%
1:200