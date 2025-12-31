信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NQFARM
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
140
盈利交易:
101 (72.14%)
亏损交易:
39 (27.86%)
最好交易:
15 046.00 USD
最差交易:
-8 743.49 USD
毛利:
192 366.30 USD (72 654 pips)
毛利亏损:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
最大连续赢利:
20 (47 652.24 USD)
最大连续盈利:
47 652.24 USD (20)
夏普比率:
0.41
交易活动:
57.07%
最大入金加载:
149.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.63
长期交易:
29 (20.71%)
短期交易:
111 (79.29%)
利润因子:
4.64
预期回报:
1 077.79 USD
平均利润:
1 904.62 USD
平均损失:
-1 063.48 USD
最大连续失误:
4 (-4 654.38 USD)
最大连续亏损:
-10 310.46 USD (2)
每月增长:
146.66%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10 310.46 USD (4.26%)
相对跌幅:
结余:
4.26% (10 310.46 USD)
净值:
41.59% (98 673.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15 046.00 USD
最差交易: -8 743 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +47 652.24 USD
最大连续亏损: -4 654.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NQFARM
每月100 USD
151%
0
0
USD
251K
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
42%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载