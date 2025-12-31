SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NQFARM
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
101 (72.14%)
Verlusttrades:
39 (27.86%)
Bester Trade:
15 046.00 USD
Schlechtester Trade:
-8 743.49 USD
Bruttoprofit:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Bruttoverlust:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (47 652.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47 652.24 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
57.07%
Max deposit load:
149.27%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.63
Long-Positionen:
29 (20.71%)
Short-Positionen:
111 (79.29%)
Profit-Faktor:
4.64
Mathematische Gewinnerwartung:
1 077.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 904.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 063.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-4 654.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 310.46 USD (2)
Wachstum pro Monat :
146.66%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 310.46 USD (4.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.26% (10 310.46 USD)
Kapital:
41.59% (98 673.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15 046.00 USD
Schlechtester Trade: -8 743 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47 652.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 654.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
