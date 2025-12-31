- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
101 (72.14%)
Verlusttrades:
39 (27.86%)
Bester Trade:
15 046.00 USD
Schlechtester Trade:
-8 743.49 USD
Bruttoprofit:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Bruttoverlust:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (47 652.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47 652.24 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
57.07%
Max deposit load:
149.27%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.63
Long-Positionen:
29 (20.71%)
Short-Positionen:
111 (79.29%)
Profit-Faktor:
4.64
Mathematische Gewinnerwartung:
1 077.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 904.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 063.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-4 654.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 310.46 USD (2)
Wachstum pro Monat :
146.66%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 310.46 USD (4.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.26% (10 310.46 USD)
Kapital:
41.59% (98 673.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15 046.00 USD
Schlechtester Trade: -8 743 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47 652.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 654.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
151%
0
0
USD
USD
251K
USD
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
USD
42%
1:200