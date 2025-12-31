- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
101 (72.14%)
Transacciones Irrentables:
39 (27.86%)
Mejor transacción:
15 046.00 USD
Peor transacción:
-8 743.49 USD
Beneficio Bruto:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (47 652.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47 652.24 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
57.07%
Carga máxima del depósito:
149.27%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
14.63
Transacciones Largas:
29 (20.71%)
Transacciones Cortas:
111 (79.29%)
Factor de Beneficio:
4.64
Beneficio Esperado:
1 077.79 USD
Beneficio medio:
1 904.62 USD
Pérdidas medias:
-1 063.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-4 654.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 310.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
146.66%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 310.46 USD (4.26%)
Reducción relativa:
De balance:
4.26% (10 310.46 USD)
De fondos:
41.59% (98 673.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15 046.00 USD
Peor transacción: -8 743 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +47 652.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 654.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
No hay comentarios
