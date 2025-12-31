SeñalesSecciones
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
140
Transacciones Rentables:
101 (72.14%)
Transacciones Irrentables:
39 (27.86%)
Mejor transacción:
15 046.00 USD
Peor transacción:
-8 743.49 USD
Beneficio Bruto:
192 366.30 USD (72 654 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (47 652.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47 652.24 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
57.07%
Carga máxima del depósito:
149.27%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
14.63
Transacciones Largas:
29 (20.71%)
Transacciones Cortas:
111 (79.29%)
Factor de Beneficio:
4.64
Beneficio Esperado:
1 077.79 USD
Beneficio medio:
1 904.62 USD
Pérdidas medias:
-1 063.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-4 654.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 310.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
146.66%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
10 310.46 USD (4.26%)
Reducción relativa:
De balance:
4.26% (10 310.46 USD)
De fondos:
41.59% (98 673.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15 046.00 USD
Peor transacción: -8 743 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +47 652.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 654.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
