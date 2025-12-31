시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / NQFARM
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
140
이익 거래:
101 (72.14%)
손실 거래:
39 (27.86%)
최고의 거래:
15 046.00 USD
최악의 거래:
-8 743.49 USD
총 수익:
192 366.30 USD (72 654 pips)
총 손실:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
연속 최대 이익:
20 (47 652.24 USD)
연속 최대 이익:
47 652.24 USD (20)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
57.07%
최대 입금량:
149.27%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.63
롱(주식매수):
29 (20.71%)
숏(주식차입매도):
111 (79.29%)
수익 요인:
4.64
기대수익:
1 077.79 USD
평균 이익:
1 904.62 USD
평균 손실:
-1 063.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-4 654.38 USD)
연속 최대 손실:
-10 310.46 USD (2)
월별 성장률:
146.66%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10 310.46 USD (4.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.26% (10 310.46 USD)
자본금별:
41.59% (98 673.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15 046.00 USD
최악의 거래: -8 743 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +47 652.24 USD
연속 최대 손실: -4 654.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
리뷰 없음
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
NQFARM
월별 100 USD
151%
0
0
USD
251K
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
42%
1:200
