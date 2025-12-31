- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
52 (68.42%)
Loss Trade:
24 (31.58%)
Best Trade:
15 046.00 USD
Worst Trade:
-3 760.47 USD
Profitto lordo:
108 411.51 USD (39 610 pips)
Perdita lorda:
-20 013.71 USD (16 832 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11 131.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 583.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.42%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.75
Long Trade:
23 (30.26%)
Short Trade:
53 (69.74%)
Fattore di profitto:
5.42
Profitto previsto:
1 163.13 USD
Profitto medio:
2 084.84 USD
Perdita media:
-833.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 537.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 970.56 USD (2)
Crescita mensile:
88.40%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 612.27 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (5 612.27 USD)
Per equità:
3.83% (7 137.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|27
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|2
|EURUSD
|2
|NDX
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|82K
|XAUUSD
|6.7K
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-722
|EURJPY
|197
|USDCAD
|-153
|USDJPY
|165
|USDCHF
|284
|EURUSD
|556
|NDX
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|18K
|XAUUSD
|8.2K
|GBPJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|-173
|EURJPY
|47
|USDCAD
|187
|USDJPY
|454
|USDCHF
|199
|EURUSD
|412
|NDX
|701
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 046.00 USD
Worst Trade: -3 760 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11 131.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4 537.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
88%
0
0
USD
USD
188K
USD
USD
3
7%
76
68%
100%
5.41
1 163.13
USD
USD
4%
1:200