Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
52 (68.42%)
Loss Trade:
24 (31.58%)
Best Trade:
15 046.00 USD
Worst Trade:
-3 760.47 USD
Profitto lordo:
108 411.51 USD (39 610 pips)
Perdita lorda:
-20 013.71 USD (16 832 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11 131.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 583.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.42%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.75
Long Trade:
23 (30.26%)
Short Trade:
53 (69.74%)
Fattore di profitto:
5.42
Profitto previsto:
1 163.13 USD
Profitto medio:
2 084.84 USD
Perdita media:
-833.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 537.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 970.56 USD (2)
Crescita mensile:
88.40%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 612.27 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (5 612.27 USD)
Per equità:
3.83% (7 137.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 27
XAUUSD 12
GBPJPY 11
GBPUSD 7
EURJPY 5
USDCAD 4
USDJPY 4
USDCHF 2
EURUSD 2
NDX 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 82K
XAUUSD 6.7K
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -722
EURJPY 197
USDCAD -153
USDJPY 165
USDCHF 284
EURUSD 556
NDX 3.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 18K
XAUUSD 8.2K
GBPJPY -3.6K
GBPUSD -173
EURJPY 47
USDCAD 187
USDJPY 454
USDCHF 199
EURUSD 412
NDX 701
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 046.00 USD
Worst Trade: -3 760 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11 131.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4 537.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
