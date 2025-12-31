SignauxSections
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
52 (68.42%)
Perte trades:
24 (31.58%)
Meilleure transaction:
15 046.00 USD
Pire transaction:
-3 760.47 USD
Bénéfice brut:
108 411.51 USD (39 610 pips)
Perte brute:
-20 013.71 USD (16 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (11 131.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37 583.10 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.42%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
15.75
Longs trades:
23 (30.26%)
Courts trades:
53 (69.74%)
Facteur de profit:
5.42
Rendement attendu:
1 163.13 USD
Bénéfice moyen:
2 084.84 USD
Perte moyenne:
-833.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4 537.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 970.56 USD (2)
Croissance mensuelle:
88.40%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 612.27 USD (3.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.70% (5 612.27 USD)
Par fonds propres:
3.83% (7 137.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 27
XAUUSD 12
GBPJPY 11
GBPUSD 7
EURJPY 5
USDCAD 4
USDJPY 4
USDCHF 2
EURUSD 2
NDX 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD 82K
XAUUSD 6.7K
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -722
EURJPY 197
USDCAD -153
USDJPY 165
USDCHF 284
EURUSD 556
NDX 3.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD 18K
XAUUSD 8.2K
GBPJPY -3.6K
GBPUSD -173
EURJPY 47
USDCAD 187
USDJPY 454
USDCHF 199
EURUSD 412
NDX 701
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 046.00 USD
Pire transaction: -3 760 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11 131.66 USD
Perte consécutive maximale: -4 537.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.