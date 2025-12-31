シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NQFARM
Golden Charts Int

NQFARM

Golden Charts Int
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 151%
Darwinex-Live-2
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
101 (72.14%)
損失トレード:
39 (27.86%)
ベストトレード:
15 046.00 USD
最悪のトレード:
-8 743.49 USD
総利益:
192 366.30 USD (72 654 pips)
総損失:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
最大連続の勝ち:
20 (47 652.24 USD)
最大連続利益:
47 652.24 USD (20)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
57.07%
最大入金額:
149.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.63
長いトレード:
29 (20.71%)
短いトレード:
111 (79.29%)
プロフィットファクター:
4.64
期待されたペイオフ:
1 077.79 USD
平均利益:
1 904.62 USD
平均損失:
-1 063.48 USD
最大連続の負け:
4 (-4 654.38 USD)
最大連続損失:
-10 310.46 USD (2)
月間成長:
146.66%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 310.46 USD (4.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.26% (10 310.46 USD)
エクイティによる:
41.59% (98 673.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD 50
XAUUSD 21
GBPJPY 21
EURJPY 12
GBPUSD 8
USDJPY 7
USDCAD 6
USDCHF 5
EURUSD 5
NDX 4
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD 137K
XAUUSD 17K
GBPJPY -5.3K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -397
USDJPY 358
USDCAD 3.2K
USDCHF 2.2K
EURUSD 684
NDX 2.4K
CADJPY -139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD 32K
XAUUSD 20K
GBPJPY -4.5K
EURJPY -2.9K
GBPUSD 161
USDJPY 1K
USDCAD 434
USDCHF 491
EURUSD 639
NDX -122
CADJPY -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15 046.00 USD
最悪のトレード: -8 743 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47 652.24 USD
最大連続損失: -4 654.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.17 01:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
NQFARM
100 USD/月
151%
0
0
USD
251K
USD
5
4%
140
72%
57%
4.63
1 077.79
USD
42%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください