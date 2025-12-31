- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
101 (72.14%)
損失トレード:
39 (27.86%)
ベストトレード:
15 046.00 USD
最悪のトレード:
-8 743.49 USD
総利益:
192 366.30 USD (72 654 pips)
総損失:
-41 475.67 USD (27 432 pips)
最大連続の勝ち:
20 (47 652.24 USD)
最大連続利益:
47 652.24 USD (20)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
57.07%
最大入金額:
149.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.63
長いトレード:
29 (20.71%)
短いトレード:
111 (79.29%)
プロフィットファクター:
4.64
期待されたペイオフ:
1 077.79 USD
平均利益:
1 904.62 USD
平均損失:
-1 063.48 USD
最大連続の負け:
4 (-4 654.38 USD)
最大連続損失:
-10 310.46 USD (2)
月間成長:
146.66%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10 310.46 USD (4.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.26% (10 310.46 USD)
エクイティによる:
41.59% (98 673.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|50
|XAUUSD
|21
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|12
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDCHF
|5
|EURUSD
|5
|NDX
|4
|CADJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|137K
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-5.3K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-397
|USDJPY
|358
|USDCAD
|3.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURUSD
|684
|NDX
|2.4K
|CADJPY
|-139
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|32K
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|161
|USDJPY
|1K
|USDCAD
|434
|USDCHF
|491
|EURUSD
|639
|NDX
|-122
|CADJPY
|-16
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15 046.00 USD
最悪のトレード: -8 743 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47 652.24 USD
最大連続損失: -4 654.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
レビューなし
