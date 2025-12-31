SinyallerBölümler
Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
0%
DPrimeVU-Live 4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
469.40 USD
En kötü işlem:
-275.30 USD
Brüt kâr:
836.60 USD (69 350 pips)
Brüt zarar:
-989.52 USD (20 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (469.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
469.40 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.53%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-13.90 USD
Ortalama kâr:
278.87 USD
Ortalama zarar:
-123.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-314.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-377.15 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.82 USD
Maksimum:
391.50 USD (9.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.15% (225.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
XAGUSD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
XAGUSD -8
AUDUSD -140
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
XAGUSD -73
AUDUSD -273
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +469.40 USD
En kötü işlem: -275 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +469.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -314.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.


Please note:

  1. If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;

  2. The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;

  3. Managed funds should not follow.


İnceleme yok
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
