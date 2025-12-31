- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|XAGUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|XAGUSD
|-8
|AUDUSD
|-140
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|XAGUSD
|-73
|AUDUSD
|-273
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.
Please note:
-
If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;
-
The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;
-
Managed funds should not follow.
