Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
DPrimeVU-Live 4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
3 (25.00%)
Negociações com perda:
9 (75.00%)
Melhor negociação:
469.40 USD
Pior negociação:
-275.30 USD
Lucro bruto:
836.60 USD (69 350 pips)
Perda bruta:
-1 115.52 USD (20 543 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (469.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
469.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
27.71%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
8 (66.67%)
Negociações curtas:
4 (33.33%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-23.24 USD
Lucro médio:
278.87 USD
Perda média:
-123.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-440.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-440.16 USD (4)
Crescimento mensal:
-7.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
278.92 USD
Máximo:
517.50 USD (12.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.80% (517.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.01% (329.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
AUDUSD -266
XAGUSD -8
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
AUDUSD -519
XAGUSD -73
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +469.40 USD
Pior negociação: -275 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +469.40 USD
Máxima perda consecutiva: -440.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.


Please note:

  1. If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;

  2. The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;

  3. Managed funds should not follow.


Sem comentários
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
