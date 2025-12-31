СигналыРазделы
Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
0%
DPrimeVU-Live 4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
3 (27.27%)
Убыточных трейдов:
8 (72.73%)
Лучший трейд:
469.40 USD
Худший трейд:
-275.30 USD
Общая прибыль:
836.60 USD (69 350 pips)
Общий убыток:
-989.52 USD (20 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (469.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
469.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.52%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-13.90 USD
Средняя прибыль:
278.87 USD
Средний убыток:
-123.69 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-314.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-377.15 USD (2)
Прирост в месяц:
-4.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
230.82 USD
Максимальная:
391.50 USD (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.15% (225.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
XAGUSD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
XAGUSD -8
AUDUSD -140
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
XAGUSD -73
AUDUSD -273
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +469.40 USD
Худший трейд: -275 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +469.40 USD
Макс. убыток в серии: -314.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Я активный трейдер с ожидаемой максимальной просадкой 50% и целевой годовой доходностью 200–500%. Я не использую мартингейл-стратегии, и для каждого ордера стоп-лосс устанавливается сразу после открытия. Обратите внимание:

  1. Если у какого-либо ордера нет стоп-лосса, это обязательно хеджирование для защиты плавающей прибыли по текущим позициям;

  2. Максимальный стоп-лосс на одну сделку не превышает 10%;

  3. Управляемым капиталам не следует повторять эту стратегию.


Нет отзывов
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vivi2026
99 USD в месяц
0%
0
0
USD
3.7K
USD
2
0%
11
27%
100%
0.84
-13.90
USD
6%
1:100
