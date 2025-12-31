- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|XAGUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|XAGUSD
|-8
|AUDUSD
|-140
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|XAGUSD
|-73
|AUDUSD
|-273
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Я активный трейдер с ожидаемой максимальной просадкой 50% и целевой годовой доходностью 200–500%. Я не использую мартингейл-стратегии, и для каждого ордера стоп-лосс устанавливается сразу после открытия. Обратите внимание:
-
Если у какого-либо ордера нет стоп-лосса, это обязательно хеджирование для защиты плавающей прибыли по текущим позициям;
-
Максимальный стоп-лосс на одну сделку не превышает 10%;
-
Управляемым капиталам не следует повторять эту стратегию.
