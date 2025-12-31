- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|AUDUSD
|-266
|XAGUSD
|-8
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|AUDUSD
|-519
|XAGUSD
|-73
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Ich bin ein aktiver Trader mit einer erwarteten maximalen Drawdown von 50 % und einer angestrebten jährlichen Rendite von 200–500 %. Ich verwende keine Martingale-Strategien und setze unmittelbar nach dem Öffnen jeder Order einen Stop-Loss. Bitte beachten Sie:
-
Falls eine Order keinen Stop-Loss hat, handelt es sich um eine Absicherung, um schwebende Gewinne offener Positionen zu schützen;
-
Der maximale Stop-Loss pro Trade beträgt nicht mehr als 10 %;
-
Verwaltetes Kapital sollte dieser Strategie nicht folgen.
