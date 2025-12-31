SignaleKategorien
Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
DPrimeVU-Live 4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
3 (25.00%)
Verlusttrades:
9 (75.00%)
Bester Trade:
469.40 USD
Schlechtester Trade:
-275.30 USD
Bruttoprofit:
836.60 USD (69 350 pips)
Bruttoverlust:
-1 115.52 USD (20 543 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (469.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
469.40 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
27.71%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
8 (66.67%)
Short-Positionen:
4 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.75
Mathematische Gewinnerwartung:
-23.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
278.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-123.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-440.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-440.16 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-7.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
278.92 USD
Maximaler:
517.50 USD (12.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.80% (517.50 USD)
Kapital:
9.01% (329.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
AUDUSD -266
XAGUSD -8
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
AUDUSD -519
XAGUSD -73
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +469.40 USD
Schlechtester Trade: -275 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +469.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -440.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ich bin ein aktiver Trader mit einer erwarteten maximalen Drawdown von 50 % und einer angestrebten jährlichen Rendite von 200–500 %. Ich verwende keine Martingale-Strategien und setze unmittelbar nach dem Öffnen jeder Order einen Stop-Loss. Bitte beachten Sie:

  1. Falls eine Order keinen Stop-Loss hat, handelt es sich um eine Absicherung, um schwebende Gewinne offener Positionen zu schützen;

  2. Der maximale Stop-Loss pro Trade beträgt nicht mehr als 10 %;

  3. Verwaltetes Kapital sollte dieser Strategie nicht folgen.


Keine Bewertungen
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
