- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
3 (25.00%)
損失トレード:
9 (75.00%)
ベストトレード:
469.40 USD
最悪のトレード:
-275.30 USD
総利益:
836.60 USD (69 350 pips)
総損失:
-1 115.52 USD (20 543 pips)
最大連続の勝ち:
1 (469.40 USD)
最大連続利益:
469.40 USD (1)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
27.71%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
8 (66.67%)
短いトレード:
4 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-23.24 USD
平均利益:
278.87 USD
平均損失:
-123.95 USD
最大連続の負け:
4 (-440.16 USD)
最大連続損失:
-440.16 USD (4)
月間成長:
-7.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
278.92 USD
最大の:
517.50 USD (12.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.80% (517.50 USD)
エクイティによる:
9.01% (329.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|AUDUSD
|-266
|XAGUSD
|-8
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|AUDUSD
|-519
|XAGUSD
|-73
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +469.40 USD
最悪のトレード: -275 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +469.40 USD
最大連続損失: -440.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
私は積極的なトレーダーで、予想最大ドローダウンは50％、目標年率リターンは200〜500％です。マーチンゲール戦略は使用せず、各注文は執行後すぐにストップロスを設定します。以下の点にご注意ください：
-
ストップロスがない注文がある場合、それは保有ポジションの評価益を減少から保護するヘッジ操作です；
-
取引ごとの最大ストップロスは10％を超えません；
-
管理運用資金はこの戦略に追随しないでください。
