信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Vivi2026
Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -7%
DPrimeVU-Live 4
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
3 (25.00%)
亏损交易:
9 (75.00%)
最好交易:
469.40 USD
最差交易:
-275.30 USD
毛利:
836.60 USD (69 350 pips)
毛利亏损:
-1 115.52 USD (20 543 pips)
最大连续赢利:
1 (469.40 USD)
最大连续盈利:
469.40 USD (1)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.54
长期交易:
8 (66.67%)
短期交易:
4 (33.33%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-23.24 USD
平均利润:
278.87 USD
平均损失:
-123.95 USD
最大连续失误:
4 (-440.16 USD)
最大连续亏损:
-440.16 USD (4)
每月增长:
-7.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
278.92 USD
最大值:
517.50 USD (12.81%)
相对跌幅:
结余:
12.80% (517.50 USD)
净值:
9.01% (329.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
AUDUSD -266
XAGUSD -8
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
AUDUSD -519
XAGUSD -73
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +469.40 USD
最差交易: -275 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +469.40 USD
最大连续亏损: -440.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

我属于主动型交易者，预期最大净值回撤50%，预期年化目标200~500%。不使用马丁策略，每笔订单开仓后立即设定止损线。请注意：

1、如果有订单没有止损，那么它一定是防止持仓订单浮盈回吐的对冲操作；

2、单笔最大止损不超过10%；

3、管理型资金勿跟随

没有评论
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Vivi2026
每月99 USD
-7%
0
0
USD
3.5K
USD
2
0%
12
25%
100%
0.74
-23.24
USD
13%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载