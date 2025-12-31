- 成长
交易:
12
盈利交易:
3 (25.00%)
亏损交易:
9 (75.00%)
最好交易:
469.40 USD
最差交易:
-275.30 USD
毛利:
836.60 USD (69 350 pips)
毛利亏损:
-1 115.52 USD (20 543 pips)
最大连续赢利:
1 (469.40 USD)
最大连续盈利:
469.40 USD (1)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
27.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.54
长期交易:
8 (66.67%)
短期交易:
4 (33.33%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-23.24 USD
平均利润:
278.87 USD
平均损失:
-123.95 USD
最大连续失误:
4 (-440.16 USD)
最大连续亏损:
-440.16 USD (4)
每月增长:
-7.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
278.92 USD
最大值:
517.50 USD (12.81%)
相对跌幅:
结余:
12.80% (517.50 USD)
净值:
9.01% (329.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|AUDUSD
|-266
|XAGUSD
|-8
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|AUDUSD
|-519
|XAGUSD
|-73
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +469.40 USD
最差交易: -275 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +469.40 USD
最大连续亏损: -440.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
我属于主动型交易者，预期最大净值回撤50%，预期年化目标200~500%。不使用马丁策略，每笔订单开仓后立即设定止损线。请注意：
1、如果有订单没有止损，那么它一定是防止持仓订单浮盈回吐的对冲操作；
2、单笔最大止损不超过10%；
3、管理型资金勿跟随
