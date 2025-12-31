SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Vivi2026
Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
DPrimeVU-Live 4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
3 (27.27%)
Loss Trade:
8 (72.73%)
Best Trade:
469.40 USD
Worst Trade:
-275.30 USD
Profitto lordo:
836.60 USD (69 350 pips)
Perdita lorda:
-989.52 USD (20 297 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (469.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.56%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-13.90 USD
Profitto medio:
278.87 USD
Perdita media:
-123.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-314.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-377.15 USD (2)
Crescita mensile:
-4.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
230.82 USD
Massimale:
391.50 USD (9.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.15% (225.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
XAGUSD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
XAGUSD -8
AUDUSD -140
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
XAGUSD -73
AUDUSD -273
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +469.40 USD
Worst Trade: -275 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +469.40 USD
Massima perdita consecutiva: -314.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.


Please note:

  1. If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;

  2. The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;

  3. Managed funds should not follow.


Non ci sono recensioni
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Vivi2026
99USD al mese
0%
0
0
USD
3.7K
USD
2
0%
11
27%
100%
0.84
-13.90
USD
6%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.