- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|XAGUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|XAGUSD
|-8
|AUDUSD
|-140
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|XAGUSD
|-73
|AUDUSD
|-273
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.
Please note:
-
If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;
-
The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;
-
Managed funds should not follow.
