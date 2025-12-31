- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
3 (20.00%)
손실 거래:
12 (80.00%)
최고의 거래:
469.40 USD
최악의 거래:
-422.50 USD
총 수익:
836.60 USD (69 350 pips)
총 손실:
-2 017.52 USD (24 663 pips)
연속 최대 이익:
1 (469.40 USD)
연속 최대 이익:
469.40 USD (1)
샤프 비율:
-0.37
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
50.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
9 (60.00%)
숏(주식차입매도):
6 (40.00%)
수익 요인:
0.41
기대수익:
-78.73 USD
평균 이익:
278.87 USD
평균 손실:
-168.13 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 342.16 USD)
연속 최대 손실:
-1 342.16 USD (7)
월별 성장률:
-30.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 180.92 USD
최대한의:
1 419.50 USD (35.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.06% (1 419.50 USD)
자본금별:
17.04% (550.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|NAS100
|2
|XAGUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-644
|NAS100
|616
|XAGUSD
|-308
|AUDUSD
|-266
|EURUSD
|-428
|USDCHF
|-151
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-14K
|NAS100
|62K
|XAGUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|-519
|EURUSD
|-843
|USDCHF
|-229
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +469.40 USD
최악의 거래: -423 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +469.40 USD
연속 최대 손실: -1 342.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
I am an active trader with an expected maximum drawdown of 50% and an annual return target of 200–500%. I do not use martingale strategies, and I set a stop loss immediately after opening each order.
Please note:
-
If any order does not have a stop loss, it must be a hedge to prevent floating profits from retracting on existing positions;
-
The maximum stop loss per trade does not exceed 10%;
-
Managed funds should not follow.
