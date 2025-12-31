- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NAS100
|2
|XAGUSD
|1
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-464
|NAS100
|616
|XAGUSD
|-8
|AUDUSD
|-140
|USDCHF
|-151
|EURUSD
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-12K
|NAS100
|62K
|XAGUSD
|-73
|AUDUSD
|-273
|USDCHF
|-229
|EURUSD
|-5
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Je suis un trader actif avec un drawdown maximum attendu de 50 % et un objectif de rendement annuel de 200 à 500 %. Je n’utilise pas de stratégies de martingale et je place un stop-loss immédiatement après l’ouverture de chaque ordre. Veuillez noter :
-
Si un ordre n’a pas de stop-loss, il s’agit nécessairement d’une opération de couverture pour protéger les profits latents des positions existantes ;
-
Le stop-loss maximal par transaction ne dépasse pas 10 % ;
-
Les fonds gérés ne doivent pas suivre cette stratégie.
USD
USD
USD