Jun Xiao

Vivi2026

Jun Xiao
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
0%
DPrimeVU-Live 4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
3 (27.27%)
Perte trades:
8 (72.73%)
Meilleure transaction:
469.40 USD
Pire transaction:
-275.30 USD
Bénéfice brut:
836.60 USD (69 350 pips)
Perte brute:
-989.52 USD (20 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (469.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
469.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.56%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
7 (63.64%)
Courts trades:
4 (36.36%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-13.90 USD
Bénéfice moyen:
278.87 USD
Perte moyenne:
-123.69 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-314.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-377.15 USD (2)
Croissance mensuelle:
-4.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.82 USD
Maximal:
391.50 USD (9.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.15% (225.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5
NAS100 2
XAGUSD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -464
NAS100 616
XAGUSD -8
AUDUSD -140
USDCHF -151
EURUSD -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
NAS100 62K
XAGUSD -73
AUDUSD -273
USDCHF -229
EURUSD -5
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +469.40 USD
Pire transaction: -275 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +469.40 USD
Perte consécutive maximale: -314.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DPrimeVU-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Je suis un trader actif avec un drawdown maximum attendu de 50 % et un objectif de rendement annuel de 200 à 500 %. Je n’utilise pas de stratégies de martingale et je place un stop-loss immédiatement après l’ouverture de chaque ordre. Veuillez noter :

  1. Si un ordre n’a pas de stop-loss, il s’agit nécessairement d’une opération de couverture pour protéger les profits latents des positions existantes ;

  2. Le stop-loss maximal par transaction ne dépasse pas 10 % ;

  3. Les fonds gérés ne doivent pas suivre cette stratégie.


Aucun avis
2025.12.31 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
