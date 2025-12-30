- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
28.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
29.68 USD (3 003 pips)
Brüt zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (29.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.68 USD (8)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
3.77%
Maks. mevduat yükü:
5.86%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
266.18
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
74.20
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|116
|XAUUSD
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +29.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
8
100%
4%
74.19
3.71
USD
USD
0%
1:200