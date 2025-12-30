SegnaliSezioni
Zhenqing Liu

Account one

Zhenqing Liu
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
28.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
29.68 USD (3 003 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD
Vincite massime consecutive:
8 (29.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.68 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
3.77%
Massimo carico di deposito:
5.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
266.18
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
74.20
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.11 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (0.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 116
XAUUSD 2.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +29.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1497
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2026.01.02 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.30 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Account one
40USD al mese
10%
0
0
USD
1.1K
USD
2
0%
8
100%
4%
74.19
3.71
USD
0%
1:200
