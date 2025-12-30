- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
18 (56.25%)
손실 거래:
14 (43.75%)
최고의 거래:
28.15 USD
최악의 거래:
-5.82 USD
총 수익:
78.71 USD (7 973 pips)
총 손실:
-43.23 USD (3 829 pips)
연속 최대 이익:
10 (30.28 USD)
연속 최대 이익:
30.28 USD (10)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
48.74%
최대 입금량:
17.82%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
14 (43.75%)
숏(주식차입매도):
18 (56.25%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
4.37 USD
평균 손실:
-3.09 USD
연속 최대 손실:
7 (-18.61 USD)
연속 최대 손실:
-18.61 USD (7)
월별 성장률:
10.08%
Algo 트레이딩:
40%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
24.85 USD (7.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.95% (24.74 USD)
자본금별:
1.33% (17.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|35
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4K
|EURUSD
|133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.15 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +30.28 USD
연속 최대 손실: -18.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
10%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
40%
32
56%
49%
1.82
1.11
USD
USD
2%
1:200