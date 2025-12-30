- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
28.15 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
29.68 USD (3 003 pips)
毛利亏损:
-0.40 USD
最大连续赢利:
8 (29.68 USD)
最大连续盈利:
29.68 USD (8)
夏普比率:
0.40
交易活动:
3.77%
最大入金加载:
5.86%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
266.18
长期交易:
2 (25.00%)
短期交易:
6 (75.00%)
利润因子:
74.20
预期回报:
3.71 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
9.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
0.11 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.05% (0.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|116
|XAUUSD
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.15 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +29.68 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
8
100%
4%
74.19
3.71
USD
USD
0%
1:200