- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
28.15 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
29.68 USD (3 003 pips)
総損失:
-0.40 USD
最大連続の勝ち:
8 (29.68 USD)
最大連続利益:
29.68 USD (8)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
3.77%
最大入金額:
5.86%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
266.18
長いトレード:
2 (25.00%)
短いトレード:
6 (75.00%)
プロフィットファクター:
74.20
期待されたペイオフ:
3.71 USD
平均利益:
3.71 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
9.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
0.11 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.05% (0.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|116
|XAUUSD
|2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.15 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +29.68 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
