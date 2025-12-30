SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Vcdgre452
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
26 (48.14%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (51.85%)
En iyi işlem:
202.21 USD
En kötü işlem:
-562.00 USD
Brüt kâr:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Brüt zarar:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (228.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.15 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
24 (44.44%)
Satış işlemleri:
30 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-9.47 USD
Ortalama kâr:
95.07 USD
Ortalama zarar:
-106.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-467.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.63 USD
Maksimum:
672.89 USD (6.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +202.21 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +228.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -467.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlazeMarkets-Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol