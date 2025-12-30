- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
26 (48.14%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (51.85%)
En iyi işlem:
202.21 USD
En kötü işlem:
-562.00 USD
Brüt kâr:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Brüt zarar:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (228.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.15 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
24 (44.44%)
Satış işlemleri:
30 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-9.47 USD
Ortalama kâr:
95.07 USD
Ortalama zarar:
-106.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-467.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-3.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.63 USD
Maksimum:
672.89 USD (6.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +202.21 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +228.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -467.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlazeMarkets-Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok