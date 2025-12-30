SegnaliSezioni
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
26 (48.14%)
Loss Trade:
28 (51.85%)
Best Trade:
202.21 USD
Worst Trade:
-562.00 USD
Profitto lordo:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Perdita lorda:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (228.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
24 (44.44%)
Short Trade:
30 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-9.47 USD
Profitto medio:
95.07 USD
Perdita media:
-106.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-467.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.00 USD (1)
Crescita mensile:
-3.16%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.63 USD
Massimale:
672.89 USD (6.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +202.21 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +228.00 USD
Massima perdita consecutiva: -467.37 USD

