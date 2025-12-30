- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
26 (48.14%)
Loss Trade:
28 (51.85%)
Best Trade:
202.21 USD
Worst Trade:
-562.00 USD
Profitto lordo:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Perdita lorda:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (228.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
24 (44.44%)
Short Trade:
30 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-9.47 USD
Profitto medio:
95.07 USD
Perdita media:
-106.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-467.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.00 USD (1)
Crescita mensile:
-3.16%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.63 USD
Massimale:
672.89 USD (6.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +202.21 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +228.00 USD
Massima perdita consecutiva: -467.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlazeMarkets-Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
